Coronavirus, Nino Cartabellotta a Omnibus: "L'infezione è già al Sud. Tra 14 giorni sarà come al Nord"

09 marzo 2020

Il professor Nino Cartabellotta, in studio a Omnibus, su La7, avvisa della situazione che a brevissimo dovremo affrontare nel Meridione rispetto all'emergenza del Coronavirus: "Il virus è già al Sud, solo in ritardo di quattordici giorni", spiega in diretta. "Gli studi che abbiamo fatto in Cina sull'epidemia a Wuhan dimostrano che dopo 10-14 giorni il contagio si allarga alle zone circostanti". E' quello che sta succedendo da noi.

L'infezione partita dalla Lombardia, sottolinea Cartabellotta, si è poi estesa alle zone limitrofe, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Liguria. Poi è scesa nelle Marche. Nella terza fase arriverà al Sud Italia.

Del resto il centro del contagio si muove velocemente. Quindi dall'Italia si sta già diffondendo in Francia e in Germania. E a macchia d'olio si estenderà nelle altre parti del mondo. L'unico modo per combattere in questo momento l'epidemia è isolarsi ed evitare i contatti fra persone.