Coronavirus, il professore Aldo Morrone: "Non si ammalano solo gli anziani, il paziente 1 è un esempio"

Il coronavirus non colpisce solo gli anziani. Parola del professor Aldo Morrone che, ospite a Tagadà su La7, mette in risalto un aspetto troppo spesso ignorato: "Ci sono tanti 30enni malati - spiega -. Lo stesso paziente 1 ha 38 anni". Per l'esperto dunque bisogna sfatare un mito. Ma non solo perché "il sistema sanitario non ce la fa". Se ognuno di noi - come ricorda la conduttrice Tiziana Panella - segue il percorso del paziente 1, i posti in terapia intensiva non bastano.

"Mattia - precisa ai telespettatori Morrone - è in ospedale dal 21 gennaio. Ora capiamo perché gli ospedali non riescono a starci dietro?". Ed ecco spiegati i numerosi appelli affinché tutti si impegnino a stare a casa.