Coronavirus, Anna Ascani e Pier Paolo Sileri positivi: caos in Rai, quali programmi rischiano di saltare

Il governo italiano sta mettendo in difficoltà la Rai. Lo scrive Dagospia che fa riferimento alla positività al coronavirus dei viceministri Anna Ascani e Pier Paolo Sileri. I due sono stati spesso ospiti di programmi tv di Viale Mazzini: Sileri è stato presente in mezzo palinsesto, Ultimamente era stato invitato da Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?'

La Ascani ieri era ad Agorà. Ora la task force della Rai si sta consultando per capire cosa fare. I conduttori o le conduttrici dei vari programmi dovranno mettersi in quarantena?Dagospia ricorda che Bruno Vespa per avere intervistato Nicola Zingaretti, anch'egli positivo al Covid-19 è stato lasciato a casa e Porta a Porta'sospeso per due settimane.