Coronavirus, Walter Ricciardi ad Agorà: "Sarà una lunga guerra, dobbiamo arrivare all'estate"

12 marzo 2020 a

a

a

Non volevamo sentire queste parole ma forse è meglio prepararsi: "Sarà una guerra lunga, se ci va bene e se lavoriamo tutti insieme dobbiamo arrivare all'estate", dice Walter Ricciardi, membro dell'Oms e consigliere del governo, in collegamento con Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre. Per vedere risultati dopo il varo delle misure contenute nel nuovo decreto "ci vogliono almeno due settimane".

"Questa settimana continueranno ad aumentare, speriamo che la prossima settimana si stabilizzino. Ma vedrete che aumenteranno negli altri Paesi", aggiunge, ribadendo che "il virus si trasmette da persona a persona con goccioline. Si deposita sugli oggetti e sulle mani, quindi lavarsi le mani è lo strumento più importante per prevenire questa infezione".

Intanto a Napoli viene usato un farmaco contro l'artrite per curare pazienti affetti da coronavirus. "Si apre una speranza, viene da sperimentazione cinese", conclude Ricciardi. "Questo farmaco contro l'artrite reumatoide va però sperimentato su molte persone per poter dire se sia realmente efficace. Quanto ci vuole per una sperimentazione? Settimane, se non mesi".