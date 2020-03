Papa Francesco gira a piedi per le strade di Roma contro il coronavirus

15 marzo 2020 a

Sfidando il coronavirus e le raccomandazioni del governo, Papa Francesco ha lasciato il Vaticano in forma privata ed è andato a piedi in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, per pregare la Vergine, Salus populi Romani, la cui icona è lì custodita e venerata. Successivamente, facendo un tratto di via del Corso a piedi, come in pellegrinaggio, il Santo Padre ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso, dove si trova il Crocifisso miracoloso che nel 1522 venne portato in processione per i quartieri della città perché finisse la 'Grande Peste' a Roma. Con la sua preghiera, il Santo Padre ha invocato la fine della pandemia che colpisce l'Italia e il mondo, implorando la guarigione per i tanti malati.