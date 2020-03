Coronavirus. Matteo Salvini sbeffeggiata dalla Gruber e Giannini per la passeggiata in centro

16 marzo 2020 a

La foto di Matteo Salvini mano nella mano con la sua compagna, Francesca Verdin per il centro di Roma, nonostante l'emergenza Coronavirus e le disposizioni che invitano tutti a stare a casa quanto più possibile, ha creato molte polemiche. Salvini è senza mascherina e non rispetta, con la sua fidanzata, il canonico metro di distanza. Dall’Istituto superiore di sanità era stato rivolto l’invito a limitare il più possibile i movimenti. La polemica è stata anche affrontata nel talk Otto e Mezzo, condotta da Lilli Gruber, dove erano ospiti Massimo Giannini e Alessandro Sallusti. il giornalista di Repubblica, spalleggiato dalla conduttrice, ha criticato pesantemente il leader della Lega.

A nulla è valsa la spiegazione di Salvini di essere uscito per andare a fare la spesa. "In via del Tritone non esistono i supermercati", ha detto Giannini. Sallusti, invece, ha detto che, "anche il Papa è uscito domenica per una passeggiata nella stessa zona di Salvini". Affermazione che ha scatenato le ire della Gruber e di Giannini che hanno chiesto al direttore del Giornale se era il caso di paragonare il Pontefice al politico leghista.