Giulio Gallera su Guido Bertolaso: "È già operativo, il nuovo ospedale è la grande speranza in Lombardia"

Giulio Gallera finalmente sorride a Dritto e Rovescio: l’emergenza coronavirus in Lombardia è a tratti drammatica, ma ci sono buoni motivi per essere fiduciosi. “La grande speranza è il nuovo ospedale in Fiera - sottolinea l’assessore regionale al Welfare - perché porterebbe 500 posti letto di terapia intensiva e sarebbe una cosa straordinaria”. In questo modo la Lombardia punta a dare una risposta decisiva a sostegno del sistema sanitario, che è quasi arrivato al punto di non ritorno. Ieri lunedì 16 marzo è arrivato Guido Bertolaso, il super consulente chiamato da Attilio Fontana, che ha portato con sé “una squadra che aveva già studiato e approfondito il caso, partendo dal prototipo preparato dalla Fiera. Lui è un uomo molto determinato, da oggi - precisa Gallera - sarà pienamente operativo”.