Coronavirus, parla il biologo Bucci a PiazzaPulita: "Con questi dati resteremo chiusi in casa per almeno un altro mese"

Il coronavirus aumenta i decessi e i contagi a livelli esponenziali. I dati per il biologo Enrico Bucci parlano chiaro: "Resteremo chiusi in casa per almeno un altro mese". Questa la sentenza rilasciata in collegamento a PiazzaPulita con Corrado Formigli. Anche il governo sembra averne preso atto. È infatti delle ultime ore la notizia del prolungamento della chiusura delle scuole. Tra gli scenari peggiori spunta quello di una pandemia elevata anche a giugno che potrebbe far slittare a settembre il rientro di alunni e alunne.

Solo ieri, giovedì 20 marzo, il bollettino di Angelo Borrelli ha parlato di 427 morti in un giorno e oltre i 4.000 contagi in più. Cifre che hanno superato quelle della Cina, epicentro del contagio, e che fanno pensare a strette maggiori per contenere l'emergenza ormai fuori controllo. In totale infatti i contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 41.03, mentre le persone decedute sono arrivate a 3.405,