Coronavirus in Lombardia, Giulio Gallera: "Una piccola luce, il trend si conferma in calo". Occhio al dato dei ricoveri

Giulio Gallera intravede finalmente una piccola luce dopo aver letto l’ultimo bollettino di aggiornamento sull’emergenza coronavirus. In Lombardia i casi positivi sono 28.761 (+1.555 rispetto a ieri) a fronte di 3.776 decessi (+320). Entrambi i dati sono però in leggero calo rispetto alle 24 ore precedenti, ma il più positivo è quello legato ai ricoveri: -173 rispetto a ieri (da 9.439 a 9.266), il primo segno meno che conferma il numero importante di dimessi. “Avevamo detto che il trend era in calo - commenta Gallera - e oggi si conferma. Forse questa è la prima giornata positiva di questo mese duro, durissimo. Non è ancora il momento di cantar vittoria e rilassarci, ma una luce in fondo al tunnel la vediamo”.

Per l’assessore regionale al Welfare si iniziano a vedere i frutti dei sacrifici iniziati lo scorso 10 marzo: “Abbiamo i ricoveri che calano, ma abbiamo anche la voce del territorio che dice che abbiamo una riduzione lieve di accessi al pronto soccorso. Aspettiamo di vedere i prossimi due giorni, ma in 72 ore abbiamo un dato in costante diminuzione”. Anche se c’è stata una riduzione minima, per Gallera è ancora il momento di tenere altissima la guardia: “Alcuni presidi soffrono ancora una forte pressione, ma siamo moderatamente ottimisti”.