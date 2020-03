Coronavirus, il bollettino in Lombardia: 402 morti in 24 ore. La curva torna a salire

24 marzo 2020 a

In Lombardia ci sono 30.703 persone positive al coronavirus (più 1.942 contagi, "ma Monza ha caricato oggi i dati di ieri", ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera), e sono aumentati di 445 unità i ricoverati. I decessi nella sola regione nelle ultime 24 ore sono stati 402.

Torna quindi a salire il numero delle vittime per Covid-19 in Lombardia: in totale si registra 4.178 vittime, dopo due giorni di dati in calo rispetto al picco di 546 morti registrato sabato. Domenica erano stati 361, lunedi' 320. Intanto sono a quota 1.500 i posti in terapia intensiva. "Ieri erano dei numeri fin troppo positivi", ha commentato l'assessore, "non vanno guardati giorno per giorno ma visti in un arco temporale più ampio".