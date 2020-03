Coronavirus, Guido Bertolaso ricoverato al San Raffaele: apprensione per il super-consulente della Lombardia

25 marzo 2020 a

Guido Bertolaso è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni lo hanno reso necessario, dopo che ieri sera il consulente della Lombardia aveva dichiarato di essere positivo al coronavirus e di avere la febbre. Chiamato dal governatore Attilio Fontana per la gestione dell’emergenza e la costruzione dell’ospedale in Fiera, Bertolaso ha risposto senza pensarci due volte pur di rendersi utile all’Italia in un momento unico e drammatico. “Ho la febbre, sono a casa, ma vincerò la battaglia”, erano state le sue parole meno di 24 ore fa. Adesso Bertolaso è stato ricoverato in ospedale e si attendono notizie certe sulle sue condizioni di salute, che al momento non richiedono la terapia intensiva.