Guido Bertolaso, Giulio Gallera ad Agorà: "Ricoverato perché non ha una casa a Milano"

26 marzo 2020 a

Si è parlato di "condizioni discrete". Il soggetto è Guido Bertolaso, il super-consulente della Lombardia positivo al tampone del coronavirus e dunque ricoverato da ieri, mercoledì 25 marzo, al San Raffaele di Milano. E ora, a fare il punto della situazione, intervistato ad Agorà su Rai 3, ci pensa Giulio Gallera, l'assessore al Welfare della regione Lombardia. "Bertolaso sta bene, benissimo. È stato ricoverato all'ospedale San Raffaele in via precauzionale", ha spiegato. Dunque, entrando nel dettaglio, Gallera ha rimarcato che Bertolaso "a Milano non ha un appartamento, era collocato in un luogo non idoneo per l'isolamento. Per questo è stato portato al San Raffaele. Ma sta bene, anche troppo, nel senso che chiama, dispone, agisce", conclude Gallera.

Guido Bertolaso ricoverato al San Raffaele: Lombardia in apprensione per il super-consulente