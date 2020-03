Milano, a fuoco il Palazzo di Giustizia: "I pompieri non riescono a intervenire"

28 marzo 2020 a

a

a

Clamoroso a Milano: un incendio è divampata a Palazzo di Giustizia, chiuso a causa del coronavirus. Secondo quanto appreso ad andare a fuoco è stato l'archivio. Sul posto sono immediatamente arrivate 7 squadre dei vigili del fuoco, di cui 5 autopompe, 2 scale e altri 2 mezzi; presente anche il funzionario di turno. I pompieri, si apprende, hanno avuto difficoltà a raggiungere l'incendio, che si è sviluppato all'ultimo piano dell'edificio, il settimo.

Il rogo, che ha coinvolto solamente una stanza che affaccia su uno dei cortili interni, la segreteria dell'ufficio Gip è stato poi domato e non sembra aver provocato danni particolari. Nessun ferito. Sono in corso le verifiche per capire le cause dell'incendio, che al momento sembrano essere accidentali.