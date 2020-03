Coronavirus, altro bollettino preoccupante: "In un giorno 3.815 infetti e 756 decessi"

29 marzo 2020 a

Altro bollettino della Protezione civile, altre brutte notizie sul coronavirus. Ad oggi, domenica 29 marzo, in Italia i casi totali (compresi guariti e deceduti) sono 97.689, con un incremento in un giorno di 3.815 infetti (su un totale di 5.187 positivi in più). I decessi invece salgono a 10.779, 756 più di ieri.

Per quanto riguarda i guariti, questi raggiungono i 646, per un totale dall'inizio della pandemia di 13.030. Altro dato sconcertante quello legato ai malati in terapia intensiva: si tratta di 3.906 persone, esattamente 50 in più rispetto alla giornata di ieri. Dei malati complessivi, 27.386 sono ricoverati con sintomi e 42.588 sono quelli in isolamento domiciliare,