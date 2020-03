Coronavirus, Giulio Gallera sul bollettino della Lombardia: "Servirà scaglionare vita sociale per mesi"

29 marzo 2020 a

Giulio Gallera torna ad aggiornarci sui dati dei contagi in Lombardia. Qui, ad oggi, domenica 29 marzo, il totale dei positivi è di 41.007 (+1592 rispetto a ieri), i deceduti totali sono invece 6.360 (+ 416 rispetto a ieri). L'assessore al Welfare della Regione ha spiegato che "le province di Bergamo e Brescia restano quelle più colpite, anche se si registrano dei lievi cali nei contagi accertati". La nota positiva è che ci sono nuovi ospedali da campo funzionanti e abbiamo rafforzato i presidi. Il sistema sanitario lombardo sta reggendo. Eppure, come avverte Gallera, la luce in fondo al tunnel pare ancora molto lontana: "Servirà scaglionare vita sociale per mesi" prima che tutto torni alla normalità.