Inps, il sito collassa? Anche lo scivolone su Twitter: la risposta all'utente con nome da censura

Perle che si trovano soltanto sul web. Prima, una breve premessa: sul sito dell'Inps sono stati pubblicati i moduli per accedere alla cassa integrazione straordinaria dovuta all'emergenza coronavirus. Risultato? Troppi accessi, sovraccarico e sito inaccessibile. Un clamoroso disastro: nessuno aveva pensato, per esempio, ad allargare la banda. Tutto ciò accadeva ieri. Ed eccoci, ora, alle perle che si trovano sul web, in questo caso una "chicca" segnalata da Nonleggerlo sempre sul suo profilo Twitter. Un utente, nel bel mezzo del caos di ieri, twittava esprimendo tutto il suo disagio all'account ufficiale dell'Inps. E quest'ultimo rispondeva: "Comprendiamo la sua situazione e le siamo sempre vicino", con tanto di hashtag #InpsInAscolto. Piccolo dettaglio: l'utente che si rivolgeva all'Inps si chiamava "Fa_fanculo". E chi ha orecchie per intendere, intenda...