Coronavirus, Brusaferro dell'Iss: "Siamo al plateau del contagio", una fase in cui il picco resta stabile

A fare il punto sull'emergenza coronavirus ci pensa il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel conto del punto stampa sull'andamento epidemiologico. "La curva ci mostra che sembra stiamo arrivando a una sorta di plateau", ha spiegato. Il che significa che siamo nella fase in cui il picco si mantiene stabile per un certo periodo di giorni: una sorta di novità lessicale, un qualcosa in cui ancora, nei giorni del dramma del Covid-19, ancora non ci eravamo imbattuti. Ma tant'è, Brusaferro aggiunge che il dato "ci dimostra che le misure stanno funzionando". E ancora: "Declinandolo nelle tre aree, abbiamo quella a più alta circolazione al nord, una intermedia con alcune migliaia di casi e altre che sono con un numero contenuto di casi, a limitata circolazione", ha concluso, dividendo di fatto l'Italia in tre fasce per intensità e aggressività del contagio.