Marco Travaglio insulta ancora Attilio Fontana e Giulio Gallera: "Siete buoni per il cabaret"

Marco Travaglio nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano continua ad attaccare le istituzioni lombarde, in particolare quelle regionali, Definisce i fratelli De Rege "quelli che sgovernano la Lombardia, al secolo Attilio Fontana e Giulio Gallera. Dovranno cambiare mestiere, avranno un futuro assicurato nel mondo dell'avanspettacolo e del cabaret". Travaglio ricorda e chiama "la sit-com quotidiana "Casa Gallera", in onda ogni santo giorno sul sito della Regione Lombardia e devotamente rilanciata da RaiNews24 dove un video immortalava un furgone griffato Regione Lombardia e carico di scatole piene (si presume) di mascherine, in cui si annunciava la "distribuzione via via (sic) a tutti i sindaci", precisando che "è questione di qualche giorno", ma dimenticando di spiegare perché, se le mascherine devono ancora arrivare, la giunta le abbia rese obbligatorie domenica".

Travaglio boccia tutti senza pietà: "A noi, che siamo gente semplice, bastavano le loro facce (e quella di Formigoni) per sapere che il "modello Lombardia" era una truffa da magliari, e ci siamo presi tutti gli improperi del mondo per aver osato scriverlo per primi". Ricordando per esempio che "ora però le stesse cose le mettono nero su bianco i presidenti degli Ordini provinciali dei medici di tutta la Lombardia in un impietoso atto d' accusa ai vertici della Regione che ogni giorno si lodano e s'imbrodano". Insomma, la difesa ad oltranza e ad ogni costo di Giuseppe Conte, da parte di Travaglio, continua giorno dopo giorno.

