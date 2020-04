Coronavirus, un nonno si suicida nel Savonese: "Non posso vedere più mio nipote". E non sarebbe un caso isolato

09 aprile 2020 a

Una vicenda che spacca il cuore, il questo periodo già tragico. Un suicidio di un anziano, che per il coronavirus non poteva più vedere il suo nipotino da ormai lunghissime settimane. Una vicenda che arriva dal Savonese, dove l'uomo non ce l'ha più fatta: ha deciso di buttarsi dalla finestra di casa, di togliersi la vita. Prima di farlo, un bigliettino: "Non riesco più a vedere il mio nipotino. Non ha più senso vivere così". Poi, il gesto estremo. Una vicenda riportata dal Secolo XIX, che avanza un'ipotesi spaventosa: quello del nonno non sarebbe un gesto isolato. Altri due anziani si sono tolti la vita nei giorni scorsi, pare proprio per il fatto di non resistere più all'isolamento da quarantena.

