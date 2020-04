Coronavirus, Roberto Burioni garante dell'accordo Fca-sindacati: ecco come riapre l'Italia

10 aprile 2020 a

a

a

Fca e sindacati hanno concluso un accordo che potrebbe fare scuola in materia di riapertura delle aziende ai tempi dell’epidemia da coronavirus. Il testo è stato sottoposto alla valutazione di Roberto Burioni, che ha approvato pienamente la serie di misure immaginate per evitare la diffusione del contagio. Oltre all’obbligo di indossare la mascherina, tutto il personale dovrà misurare la temperatura prima dell’ingresso in azienda e rispettare le regole di distanziamento sociale. Inoltre sono previste la sanificazione degli ambienti, le procedure per evitare assembramenti nelle mense e negli spogliatoi e l’uso dello smart working dove sarà possibile. Molto importante il passaggio su impianti e uffici della casa automobilistica: oltre alle opere di pulizia, Fca attrezzerà tutte le aree di lavoro e relax, i servizi igienici e gli spogliatoi con materiale sanitario a disposizione dei dipendenti. Infine a ogni membro del personale sarà consegnato un kit con due mascherine chirurgiche, un paio di guanti per ogni giornata lavorativa e un paio di occhiali al mese.

Il "mistero delle 23". Lo strano caso che spinge a militarizzare l'Italia: Pasqua, sarà come in una guerra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.