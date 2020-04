Sesso extraconiugale? In quarantena il boom del sito di tradimenti: il dato che ci fa riflettere

15 aprile 2020 a

Da quando gli italiani si trovano in quarantena, il traffico giornaliero dal nostro Paese su Gleeden, il maggiore sito di incontri extraconiugali d'Europa, è aumentato del trecento per cento, con una particolare concentrazione in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le prime regioni per le quali c'è stato l' isolamento obbligatorio. Lo scrive il Venerdì di Repubblica.

Quarantena bollente, un dato sconcertante: sapete qual è “l'articolo” più venduto online? Roba (molto) spinta

Secondo Valeria Carpino, psicologa, "il cybersex nasce dalla noia e dal desiderio di evasione. C' è, è vero, anche un profondo bisogno di comunicare e in alcuni casi queste relazioni prendono la forma di un lungo e intenso narrarsi. Ma la cosa è sempre meno frequente. Nella società liquida tutto viene consumato velocemente, voracemente, con grave danno del dialogo e della relazione".

