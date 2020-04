Coronavirus, in Lombardia calano i ricoveri e salgono a 235 i morti nelle ultime 24 ore

15 aprile 2020 a

a

a

Sono 235 i morti per il coronavirus in Lombardia rispetto a ieri, per un totale di 11.377 dall'inizio dell'emergenza. E si registrano 827 positivi in più, con il numero complessivo che sale a 62.153. Sono i dati forniti oggi dalla Regione Lombardia nel consueto bollettino giornaliero. Calano i pazienti in terapia intensiva (-48) e i ricoverati (-34) per il coronavirus in Lombardia rispetto a ieri. Un dato quindi buono. Il totale dei positivi in condizioni più critiche è di 1.074 e quello delle persone che si trovano in ospedale ammonta a 12.043. Si registrano anche 674 dimessi (37.659).

Magistrati scatenati, blitz in Lombardia per Trivulzio ed Rsa: a tenaglia ancor prima della fine dell'emergenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.