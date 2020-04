Coronavirus, i veri numeri in Italia: sei milioni di contagiati, decessi raddoppiati

18 aprile 2020 a

A vedere il report dell'Istat sui decessi totali in Italia tra il primo marzo e il 4 aprile 2020 emerge tutto il dramma del coronavirus. In 1.689 Comuni le morti sono state almeno il 20 percento in più rispetto a quelle della media dello stesso periodo dal 2015 al 2019. Nei 39 Comuni capoluogo, sui 111 monitorati, i decessi sono aumentati del 77 percento rispetto al 2019, rivela il Corriere della Sera. Nei bollettini della Protezione civile non rientrano infatti le vittime Covid non dichiarate, cioè quelle che muoiono senza aver mai fatto il tampone.

I numeri però parlano chiaro: in più della metà dei Comuni del Nord i decessi sono più che raddoppiati. A Milano nelle prime tre settimane di marzo lo scarto era +17,4%, nel periodo 1 marzo-4 aprile siamo a +49,3 percento. "I numeri sono molto superiori rispetto a quelli ufficiali - dice Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell' ospedale Sacco di Milano -. Le stime sono difficili, ma se la Lombardia dichiara 63 mila casi potrebbero essere mezzo milione o più. A oggi i positivi in Italia potrebbero come minimo superare i 2 milioni".

Un dato sconcertante viene dall'analisi di 10 mila test sierologici in Lombardia e Liguria che ha calcolato una percentuale di persone immunizzate sopra il 10 percento: se fosse rappresentativa della popolazione italiana porterebbe il dato dei contagiati reali nel nostro Paese a 6 milioni, "una cifra plausibile anche se, secondo i nostri calcoli, la prevalenza del virus nella popolazione italiana è più vicina al 5 percento" spiega Matteo Villa, ricercatore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi).

