Nomine, i boiardi grillini rischiano il posto: Pd e Iv puntano a sostituire in corsa il vertice dell'Inp

19 aprile 2020 a

a

a

Grandi manovre per le nomine ai vertici delle partecipate pubbliche. Un vero e proprio risiko si sta giocando all'interno della maggioranza con Pd e Italia viva che vogliono far fuori, sfruttando l'emergenza coronavirus, gli uomini scelti dai cinquestelle, Tre poltrone (non in scadenza) sono finite nel mirino dei due partner dell' alleanza giallorossa: la guida di Inps, Anpal e Rai. Pd e Iv non hanno deposto l' ascia di guerra contro i tre tecnici grillini. E spingono per un riequilibrio del potere nelle tre aziende, prima della scadenza naturale del mandato. Lo scrive il Giornale.

Ci è arrivato anche Boeri: centri per immigrati focolai dell'epidemia. Ma nessuno indaga

Una poltrona traballante è quella di Pasquale Tridico, ex consulente del ministro grillino Luigi Di Maio, piazzato alla guida dell' Inps. Il disastro sui bonus (con il sito in lockdown) è stata l' occasione per aprire il fuoco. Il vertice dell' Inps è un pallino dei renziani: l' assalto è partito. Gli uomini di Matteo Renzi vogliono la testa di Tridico. Non si accontentano di qualche poltrona nel Cda ma puntano alla defenestrazione del presidente per mettere le mani sull' Inps.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.