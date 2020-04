Coronavirus, zero contagi in Ogliastra: la Sardegna è l'isola dei centenari

19 aprile 2020 a

Nessun caso di Coronavirus in Ogliastra, nella costa orientale della Sardegna, terra di centenari. Il virus da quelle parti sembra non voler attecchire. Lo scrive il Giorno. Dietro questa notizia positiva ci dovrebbe essere, secondo alcuni, un nesso con gli anticorpi della malaria presenti in larga parte della popolazione, teoria per il momento non confermata dagli studiosi. A Perdasdefogu, per esempio, uno dei 23 paesi ogliastrini, ci sono otto centenari e 61 ultranovantenni, su una popolazione di 1.830 abitanti. Anziani che anche in periodo di lockdown, continuano a fare quello che hanno sempre fatto.

Quanto alla forza genetica che ha portato alla longevità degli ogliastrini o al nesso tra il virus e gli anticorpi della malaria gli studiosi non si sbilanciano: "Al momento siamo concentrati sull' emergenza in Sardegna ed è ancora presto per trarre conclusioni di questo tipo - ha sottolineato Francesco Cucca, professore di Genetica medica dell' università di Sassari -. Studieremo meglio questi aspetti quando sarà il momento, ora è il tempo di restare a casa per evitare che il virus si sviluppi anche qui da noi".

