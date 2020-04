Roberto Burioni, gli avvertimenti sul vaccino e sul coronavirus: "Tornerà forte, lockdown subito o ritardo fatale"

23 aprile 2020 a

a

a

Roberto Burioni ha fatto il punto della situazione sul coronavirus in un video pubblicato su Medical Facts. In particolare il virologo marchigiano ha spiegato perché è così importante capire se chi ha sconfitto l’infezione è poi diventato immune: “Se le persone guarite hanno una buona immunità, lo sviluppo del vaccino sarà molto più facile. Al contrario se non avranno sviluppato una buona immunità, sarà senz’altro molto più difficile”. Burioni ha poi confermato che quasi tutti i virtus rallentano la trasmissione durante i mesi estivi, ma non è detto che il Covid-19 lo faccia e soprattutto “è ragionevole pensare che con l’arrivo del freddo il virus riparta con nuova energia”.

A quel punto sarà fondamentale non farsi prendere in contropiede: “Immediatamente bisogna identificare i focolai e isolare i pazienti. Il lockdown - ha chiarito il virologo marchigiano - può essere fatto su zone ristrette, ma va fatto immediatamente. Il ritardo può essere fatale”. Infine Burioni ha espresso il suo punto di vista sulla questione dei bambini e delle scuole chiuse: “Quello che sappiamo con certezza è che i bambini si ammalano in maniera lieve. Non sappiamo quanto infettino, ma in tutte le malattie infettive le scuole sono i luoghi in cui i contatti sono più frequenti. Possono essere un amplificatore di virus che non crea danni ai bambini, ma ai genitori e ai nonni. Per questo - ha concluso - al momento non è consigliabile mettere in contatto bambini e anziani”.

“Io, candidato al Nobel. Ho la mia storia, mica sono Burioni”: Tarro, la guerra tra i virologi non è finita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.