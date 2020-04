Coronavirus, Bianca Dobroiu: la modella di Bologna positiva dopo 57 giorni e sei test

23 aprile 2020 a

Bianca Dobroiu, modella di 23 anni di origine rumena vive a Bologna, è all’ennesima positività del test al Coronavirus descrive così, su Facebook, il suo stato d’animo: "Dopo 57 giorni, ecco il nuovo risultato. Beh, nuovo non è perché non è mai cambiato: e questo ormai da quasi due mesi. Ma ci ho sempre dato poco peso aspettando che cambiasse qualcosa. Non sta cambiando proprio nulla e la cosa a oggi mi spaventa un pochetto. Non è normale tutto questo, e ancor di più se io dal 10 di marzo non ho più alcun sintomo". Lo scrive il Corriere della sera. La modella rumena era la prima ricoverata nella città delle Due Torri. Ed era venerdì 28 febbraio. Le cure al Sant’Orsola, struttura d’eccellenza bolognese. "Due visite al giorno, tachipirina al bisogno e antibiotico. Questo per i primi due giorni. Poi tutto è andato riducendosi perché miglioravo. Nel personale medico, che ringrazio enormemente, ho visto tantissima serenità".

Bianca è stata dimessa il 5 marzo. Stava bene, almeno in apparenza. Ma i tamponi hanno detto poi, uno dopo l’altro, che è ancora malata, ancora positiva al Coronavirus dopo circa due mesi di quarantena. Il responso dei sei test è stato il medesimo: tutti positivi. Al Sant’Orsola spiegano che Bianca "è sotto costante monitoraggio. A quanto ci risulta, nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi così a lungo. Usualmente la positività non supera le quattro settimane".

