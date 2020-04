Coronavirus, Maria Rita Gismondo: "A ottobre o tra tre settimane una nuova ondata di congati"

24 aprile 2020 a

Nonostante il lockdown sembra essere giunto alla fine, per Maria Rita Gismondo non dobbiamo cantare vittoria. "Questo virus - spiega il direttore di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano - ci ha insegnato che esce fuori da qualsiasi modello sperimentale matematico". Le previsioni della virologa non sono positive: "Da quello che abbiamo visto credo che purtroppo sia più che concreta l'ipotesi che a ottobre si possa avere una nuova ondata di contagi, se non addirittura tre settimane dopo la riapertura".

In ogni caso, secondo l'esperta interpellata da Radio Cusano Tv Italia, nella Fase 2 non si dovranno vanificare gli sforzi fin qui fatti. Per questo è necessario che ognuno sia responsabile dei propri comportamenti. Il caldo, infatti, non farà scappare il Covid-19 e il motivo pare abbastanza scontato. "Quando c'è bel tempo - prosegue - si tende a stare all'aperto". Insomma, si tende a uscire più spesso. Poi la Gismondo non può fare a meno di pungere il governo: "Anche io non so assolutamente cosa accadrà e mi trovo confusa. Da un lato ci sono dichiarazioni nazionali e dall'altro dichiarazioni regionali. Quello che ho capito è che siamo tutti d'accordo che il 4 maggio si uscirà di casa".

