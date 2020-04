Dpcm per la Fase 2, le prime indiscrezioni: sì agli incontri con i familiari e alla ripresa delle attività motorie. Tutte le novità

26 aprile 2020 a

a

a

Dalla cabina di regia tra Giuseppe Conte, Roberto Speranza e i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali emergono le prime indiscrezioni. Sì agli incontri con i familiari più stretti senza distinzione di età purché si indossi la mascherina, sì alla ripresa delle attività motorie a distanza e sì anche alla possibilità di possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio. Inoltre è concesso il rientro nel luogo di domicilio o residenza di chi è rimasto bloccato dal lockdown nelle città in cui studia o lavora. Questi i via libera inseriti nel Dpcm sulla Fase 2 (dal 4 maggio), che potrebbe essere approvato stasera e di cui il premier parlerà, alle 20.20 in una conferenza stampa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.