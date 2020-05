Sondaggio sui virologi, Ilaria Capua premiata dagli italiani: è lei l'esperta più credibile

02 maggio 2020 a

Un sondaggio del Monitor Expert Track condotto da Noto Sondaggi e My Pr ha rilevato il livello di credibilità degli esperti virologi per il campione scelto. Gli studiosi più credibili per gli italiani sono Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida e Giovanni Rezza, dell’Istituto Superiore di Sanità. Capua gode del 77% della fiducia degli italiani, mentre Rezza ha ottenuto il favore del 75% delle persone coinvolte nel sondaggio.

Video su questo argomento Rezza (Iss): “Con riaperture bisognerà mantenere distanza sociale ed evitare aggregazioni”

Dopo Capua e Rezza, gli esperti che ispirano più fiducia agli italiani sono il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito (75); il virologo Andrea Crisanti (72), direttore dell’Unità complessa diagnostica di microbiologia della Asl di Padova e regista del monitoraggio di massa dei cittadini di Vo’ e Roberto Burioni (69) virologo del San Raffaele di Milano , che è anche, tra tutti, il più noto agli italiani, complici la sua attività social e la sua presenza a Che Tempo Che Fa (lo conosce il 92% degli intervistati).

