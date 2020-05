Fase 2, niente visite agli amici: non sono "affetti stabili". L'errore del governo: le forze dell'ordine non possono verificarlo

03 maggio 2020 a

a

a

Dopo i "congiunti", gli "amici". Il governo è dovuto intervenire anche su questo punto nelle Faq sulla Fase 2 che, in teoria, dovrebbero chiarire agli italiani cosa è lecito fare e cosa è vietato dal 4 maggio, giorno della parziale riapertura dopo 2 mesi di lockdown. Ma il punto, si diceva, è "di evidente farraginosità e arbitrarietà" come sottolineato giustamente dal Corriere della Sera.

Si parte dai congiunti: sono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone a cui si è legati da "uno stabile legame affettivo" e i parenti fino al sesto grado (ovvero, i figli dei cucini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (i cugini del coniuge). Gli amici invece, pur essendo affetti stabili, non sono inclusi nella lista: impossibile, dunque, incontrarli sia pure in sicurezza. Una farsa che evidenzia l'impossibilità di normare eventualità come queste: per questione di privacy, le forze dell'ordine che saranno chiamate a verificare eventualmente il legame della persona che stiamo andando a incontrare non potranno indagare, e dunque accertare la veridicità o meno delle nostre dichiarazioni. La Fase 2, in altre parole, è affidata al buonsenso degli italiani, nella speranza che ne abbiano un po' di più di chi li governa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.