Coronavirus, l'ultimo bollettino prima della fase 2: numero più basso di morti dal 14 marzo

L’ultimo bollettino prima dell’inizio della fase 2 conferma il trend positivo. In particolare risalta il dato dei morti, sceso sotto quota 200 come non accadeva dal 14 marzo: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 174 decessi a causa del coronavirus, portando il totale a 28.884. Continua a calere il numero degli attualmente positivi: sono 100.179, 525 in meno rispetto a ieri. In totale le persone che hanno contratto l’infezione sono 210.717, dei quali 81.654 sono guariti (1.740 nelle ultime 24 ore). La maggior parte dei positivi è in isolamento domiciliare (81.436), continuano a respirare le strutture sanitarie: 17.242 persone sono ricoverate in ospedale con sintomi, 1.501 in terapia intensiva. Per quanto riguarda le singole regioni, sono due quelle a contagio zero: si tratta di Molise e Umbria, mentre altre cinque hanno fatto registrare meno di dieci nuovi casi.

