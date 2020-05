Lockdown, nasconde la fidanzata nel bagagliaio per eludere i controlli: la multa tra l'imbarazzo dei militari

04 maggio 2020 a

Proprio nei giorni in cui la questione delle libertà individuali è centrale nel dibattito politico, dalla provincia di Trento arriva un episodio emblematico della preoccupante deriva dell’Italia durante il lockdown. Sabato scorso, due giorni prima dell’inizio della fase 2, i carabinieri della stazione di Storo si sono ritrovati in una situazione a dir poco imbarazzante. Un 20enne della zona è stato fermato per un controllo ed è apparso piuttosto agitato, non riuscendo a giustificare in modo convincente il motivo per cui fosse in macchina: i militari hanno approfondito il controllo e costretto il ragazzo ad aprire il bagagliaio, dal quale è uscita una ragazza, sempre della zona ed estremamente imbarazzata. I due giovani si sono scusati per l’accaduto, spiegando di essere fidanzati e di aver cercato di eludere i controlli solo per stare più tempo insieme. A malincuore i carabinieri sono però stati costretti a multarli e a rispedirli presso le rispettive abitazioni: una leggerezza d’amore che costa cara, soprattutto perché bastava aspettare il 4 maggio per evitare la clandestinità.

