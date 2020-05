Fase 2, Giuseppe Conte chiama Colao e Borrelli: "Più donne nel comitato tecnico scientifico e nella task force"

04 maggio 2020 a

Più donne nel comitato tecnico scientifico e nella task force che si occupa della fase 2 dell’emergenza coronavirus. È la decisione di Giuseppe Conte in risposta all’appello sulle ‘quote rosa’ rivolto da un gruppo di senatrici. Uno studio di Openpolis ha rivelato che sono oltre mille le persone coinvolte nella gestione della crisi sanitaria, l’80% di sesso maschile: addirittura nel comitato tecnico scientifico ci sono esclusivamente uomini. “Oggi stesso chiamerò Vittorio Colao - ha annunciato il premier - per comunicargli l’intenzione di integrare il comitato di esperti che dirige attraverso il coinvolgimento di donne le cui professionalità, sono certo, saranno di decisivo aiuto al Paese”. Inoltre nelle prossime ore Conte sentirà anche Angelo Borelli, capo della Protezione civile, per chiedergli di “integrare il comitato tecnico scientifico con un’adeguata presenza femminile. Analogo invito - ha concluso il premier - rinvolgo anche a tutti i ministri affinché tengano conto dell’equilibrio di genere nella formazione delle rispettive task force e gruppi di lavoro”.

