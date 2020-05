Immigrazione, due sbarchi e 136 persone a Lampedusa: ora la quarantena, il governo sta a guardare

05 maggio 2020 a

a

a

Altri due sbarchi di migranti (136 in tutto) nella notte a Lampedusa, in un'isola che è già piena di clandestini. Un barcone con 72 profughi e un altro con 64 sono arrivati sul molo, dove sono state allestita anche le tende per il pre-triage per l'emergenza coronavirus, in attesa che venga decisa la loro destinazione. Sia il sindaco dell'isola Salvatore Martello che il governatore della Sicilia Nello Musumeci hanno sollecitato l'invio di una nave davanti le coste di Lampedusa dove trasferire i migranti per la quarantena.

Video su questo argomento Il Pd non si smentisce e ai tempi del virus pensa ai migranti: l'ultima provocazione

"Lampedusa vive una condizione di seria preoccupazione - dice il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci- non è possibile che i natanti con i migranti debbano potere arrivare sull'isola e sbarcare quei poveri fratelli quando l'hotspot è assolutamente stracolmo. Il governo non può assolutamente scaricare questo dramma sul sistema sanitario e sociale regionale, alimentando una forte tensione tra i cittadini alimentando la paura di una nuova diffusione del contagio del coronavirus".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.