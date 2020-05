Coronavirus, il protocollo sulla riapertura delle scuole: mascherine per tutti, misurazione della febbre e code per entrare e uscire dagli istituti

07 maggio 2020 a

La scuola prima o poi dovrà ricominciare e così i sindacati mettono le mani avanti per il post-coronavirus. Misurazione della febbre, genitori fuori dalle scuole il più possibile, tamponi in caso di febbre e mascherine per tutti. Questi i punti salienti presentati all'interno del protocollo per la sicurezza nelle scuole al ministero dell’Istruzione. Secondo quanto riportato nel dossier per Lucia Azzolina sarà dei presidi il compito di vigilare su quanto accade, così come sarà loro premura assicurare le informazioni e la formazione del personale e di tutti coloro che entrano nelle scuole e stilare un piano per la pulizia e sanificazione degli ambienti.

Non solo, perché come riportato dal Corriere della Sera, per evitare assembramenti, all'entrata e all'uscita ci saranno code di studenti come ai supermercati e le classi saranno scaglionate ogni 15 minuti. "Il protocollo è assolutamente necessario - afferma l’Associazione nazionale presidi -, ma deve essere privo di ambiguità e non deve presentare margini interpretativi che potrebbero comportare rischi per la salute collettiva". Insomma, niente congiunti, almeno qui.

