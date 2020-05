Coronavirus, il bollettino dell'11 maggio: crollo dei pazienti in terapia intensiva, sotto quota 1.000 per la prima volta dal 10 marzo

11 maggio 2020 a

Sono 179 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore.Ma nel bollettino della Protezione civile dell'11 maggio spicca sopratutto il calo nel numero dei ricoverati in terapia intensiva: scende la curva dei nuovi contagiati (744 casi contro gli 802 di ieri), mentre come detto per la prima volta dal 10 marzo i ricoverati in terapia intensiva sono sotto quota 1.000 (999 oggi, 877 2 mesi fa). Siamo dunque a un quarto in meno rispetto al 3 aprile scorso quando c'è stato il picco massimo dei casi (4.068) dei pazienti più gravi.

