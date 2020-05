Ilaria Capua e gli esperti mettono in guardia: "Il coronavirus non si è indebolito, dove sarà il rischio maggiore nei prossimi mesi"

13 maggio 2020 a

a

a

Ancora non possiamo cantare vittoria. "Il virus non si è attenuato e può tornare con una seconda ondata in autunno". È questo l'allarme lanciato da un gruppo di esperti sul coronavirus, durante una tavola rotonda organizzata da Dephaforum con il patrocinio di Humanitas University, Istituto Nazionale dei Tumori, Università Bocconi e con il supporto di Janssen Italia (farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson). Nonostante l'Italia stia entrando nella Fase 3, non bisogna abbassare la guardia. "È pericoloso sostenere che il virus si sia indebolito - riporta Il Corriere il monito di Alberto Mantovani, immunologo direttore scientifico di Humanitas - e una percezione errata rischia di far abbassare la guardia e incoraggiare comportamenti irresponsabili". E ancora, gli fa eco Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani "Quel che può succedere è che nella prima fase il virus colpisca i più suscettibili e dopo la prima ondata faccia meno morti. È stato così anche per l'Hiv".

"Tu li hai ammazzati, i nonni". Mara Venier, il durissimo sfogo contro Ilaria Capua: le parole inaccettabili

Insomma, per Ilaria Capua si tratta di uno stress test che non colpisce solo l'economia, ma anche il sistema sanitario e le coppie. Non solo, i rischi secondo la virologa possono mutare e sfociare in un "malattia delle città" che può coinvolgere gli animali domestici e da allevamento, rendendoli potenziali serbatoi. Tutto dunque è pronto a evolversi, anche la pandemia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.