Fase 2, sesso in pieno giorno sulla piattaforma del lago Sirio

In pieno giorno scoperti a far sesso completamente nudi, avvinghiati uno sopra l'altra sulla piattaforma del lago Sirio, lungo la sponda del comune di Chiaverano in provincia di Torino. La Fase 2 evidentemente ha spinto l'originale coppia a lasciarsi andare in un luogo pubblico. Ma i due, probabilmente sulla trentina, non hanno fatto caso di essere stati fotografati da un passante e la foto è diventata immediatamente virale sui social.

Una prima segnalazione arrivata in municipio a Chiaverano. "Ci sono due persone che fanno sesso nude in riva al lago". Il vice sindaco Maurizio Tentarelli ha così raggiuntoil posto. Ma al suo arrivo i due giovani si erano appena rivestiti e Tentarelli li ha visti allontanarsi a piedi. Per il momento la coppia non è stata identificata.

