Selvaggia Lucarelli, indiscrezioni: vicedirettore de "Il Domani" di Carlo De Benedetti?

Selvaggia Lucarelli in pole position per la vicedirezione de Il Domani, il nuovo quotidiano edito da Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri. Lo scrive Italia Oggi, che rivela che i contatti sono stati avviati con la giornalista che al momento collabora col Fatto Quotidiano ed è responsabile di cronaca e spettacoli del giornale online Tpi. De Benedetti e Feltri starebbero pensando non ad un'unica vicedirezione, ma ad un paio di vicedirettori.

Al Domani, intanto, si procede con la selezione della redazione, composta da una decina di giovani giornalisti, mentre contatti ci sono stati anche con firme affermate come Gad Lerner e Federico Rampini. Pensando infine a una foliazione intorno alle 14 pagine e a un debutto per settembre-ottobre,

