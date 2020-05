Striscia la Notizia, la prova tv per Conte e Speranza: "Guardate villa Borghese", si rischia il nuovo lockdown

20 maggio 2020 a

Non sarà movida, ma ci siamo quasi. Striscia la notizia ha inviato Jimmy Ghione a Villa Borghese, uno dei polmoni verdi di Roma riaperto pienamente con l'inizio della Fase 2, Di prudenza, però, ce n'è poca: i prati sono un carnai con giovani e meno giovani che passeggiano e si abbracciano, senza mascherina. Decine di ragazzi si esibiscono addirittura in un paio di partite di calcio, alla faccia della Serie A che è ancora in bilico.

Di distanziamento sociale e dispositivi di sicurezza ovviamente, non c'è traccia. E chissà se il ministro Roberto Speranza pensava proprio a loro quando invitava gli italiani a "non scherzare con il fuoco". Attenti, perché se il governo si lascerà prendere la mano queste immagini potrebbero valere come prova tv per un nuovo lockdown...

