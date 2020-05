Palamara, Edmondo Bruti Liberati contro Piercamillo Davigo: "Concetti giusti ma espressi male"

30 maggio 2020 a

"Ha detto in modo sbagliato una cosa giusta, ma non spetta mai alla magistratura dare una valutazione sulla moralità politica". L'ex procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati bacchetta Piercamillo Davigo e le sue parole sul caso Palamare e, in una intervista a Repubblica, Briuti Liberati spiega il perché non sia d'accordo sulla frase di Davigo che ha scatenato le polemiche ("Non si dimette mai nessuno per la notizia di essere indagato, l'errore italiano è aspettare le sentenze").

"Davigo dice: una cosa è la responsabilità penale, altra e diversa quella politica", spiega Bruti Liberati, "che può indurre a dimissioni a prescindere dagli esiti giudiziari. Tenere distinti i due aspetti è un principio garantista e rispettoso della presunzione di innocenza. Il problema è che Davigo si lascia talora trascinare dall'amore per la frase a effetto, a rischio che il contenuto sia inteso all'opposto. Nei talk show buttarsi nella polemica e indulgere alle battute brillanti crea solo confusione", lo bacchetta Bruti Liberati.

