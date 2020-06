Matteo Salvini, il video-choc dei pescatori a Lampedusa: "Solo rottami e barche di immigrati, non lavoriamo più"

11 giugno 2020 a

Un video pubblicato da Matteo Salvini su Twitter. Un video mandato dai pescatori di Lampedusa e che il leader della Lega definisce "pazzesco". Nelle immagini, vedete che cosa hanno pescato: una barca, un rottame usato da scafisti e immigrati. E la voce fuori campo del pescatore commenta: "Ecco che situazione c'è a Lampedusa. Guarda che prendiamo dal mare: al posto dei pesci prendiamo barche turche, barche dei clandestini - afferma esasperato -. Non possiamo lavorare più. A Lampedusa si pesca solo barche tunisine a fondo, dei clandestini. Non si può lavorare più: tele rotte, tele spaccate. Ormai dobbiamo toglierci perché non ce la facciamo più". Già, perché "pescare" un rottame compromette le attrezzature dei pescatori, che denunciano di non riuscire più a lavorare.

