Coronavirus, il bollettino: 53 morti, aumentano i contagi ma non in sedici regioni

Il bollettino della Protezione Civile di giovedì 11 giugno fotografa una situazione sostanzialmente sotto controllo. Se ieri c’erano stati 202 nuovi casi, stavolta i contagi sono 379 a fronte di 53 morti e 1.399 guariti. In totale i positivi al coronavirus in Italia sono 236.142, di cui 30.637 attuali (-1.073 nelle ultime 24 ore). I deceduti e i guariti sono saliti rispettivamente a 34.157 ed a 171.338. Buona la situazione ospedaliera: 4.132 persone sono ricoverate con sintomi (-189) e 236 in terapia intensiva (-13). Il grosso dei positivi rimane circoscritto all’isolamento domiciliare, dove ci sono 26.720 persone (-1.758 rispetto a ieri). In ben sedici regioni è stato registrato un massimo di 5 nuovi casi, mentre in Lombardia sono emersi 252 contagi su 13.376 tamponi. Intanto il premier Giuseppe Conte sta definendo i dettagli di un nuovo dpcm per la Fase 3: da lunedì sarà possibile svolgere sport di contatto, mentre è stata rinviata al 14 luglio l’apertura di discoteche e sale da ballo, fiere e congressi. E niente viaggi fuori dall’Europa fino al 30 giugno: normalità sì, ma con prudenza.

