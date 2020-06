Maria Cristina Rota a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte. Il titolo durissimo di Franco Bechis

12 giugno 2020 a

È arrivata a Palazzo Chigi, Maria Cristina Rota, la pm di Bergamo che ascolterà il premier, Giuseppe Conte, come persona informata sui fatti, nell'inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro nel Bergamasco. Da par suo, il premier ribadirà che regione Lombardia aveva gli strumenti tecnici per agire in autonomia come altre regioni. Insomma punterà il dito contro Attilio Fontana e Giulio Gallera. Resta da vedere cosa ne penserà la Rota, definita da Franco Bechis su Il Tempo, nel titolo di apertura, "l'incubo del premier". Un titolo che parla da solo e che potete vedere qui sotto.

