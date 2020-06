Paolo Massari, il giornalista Mediaset accusato di violenza sessuale è stato sospeso dall'azienda

16 giugno 2020 a

a

a

Mediaset ha sospeso il giornalista Paolo Massari, in carcere con l'accusa di violenza sessuale. "In relazione ai recenti fatti di cronaca che coinvolgono il giornalista Paolo Massari - riporta una nota - Mediaset comunica di averlo sospeso cautelativamente dalla prestazione e dalla retribuzione in attesa degli sviluppi legali". il giornalista avrebbe costretto un'ex compagna di classe ora imprenditrice a un rapporto sessuale non consenziente.

"Violenza sessuale, la donna urlava". L'ex assessore della Moratti in carcere

Il giornalista ed ex assessore del Comune di Milano è stato arrestato sabato sera dopo che una donna, sua conoscente, era scappata dal suo appartamento chiamando la polizia e raccontando che l'uomo l'aveva violentata. Oggi Massari ha avuto il suo interrogatorio di garanzia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.