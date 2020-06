Immigrazione, Matteo Salvini sulla rivolta a Treviso: "Medici sequestrati e in lacrime, altro che sanatorie"

18 giugno 2020 a

a

a

Quanto accaduto a Treviso scatena Matteo Salvini. In un centro di accoglienza, è andata in scena la rivolta degli immigrati: uno di loro è stato trovato positivo al coronavirus e gli altri si sono rifiutati di sottoporsi al tampone. Ne sono seguiti disordini che hanno costretto la polizia ad intervenire. E il leader della Lega rilancia sui social un video che ritrae gli immigrati in rivolta, condito da un commento durissimo: "Si rifiutano di fare il tampone e sequestrano medici e operatori, che escono scossi e in lacrime. Dov'è il governo? Dov'è il ministro dell'Interno?", incalza il leader della Lega. "È vergognoso che le nostre città tornino ad essere campi profughi, altro che sanatorie!", conclude Salvini con una critica alla sanatoria voluta e ottenuta da Teresa Bellanova.

Video su questo argomento "Ancora parli". Salvini, un contestatore fuori dal Senato: reazione esemplare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.