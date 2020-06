Coronavirus, il bollettino del 19 di giugno vede al ribasso decessi e nuovi casi

19 giugno 2020 a

Calano i decessi e i nuovi casi da coronavirus. Nei dati diffusi dal bollettino della Protezione civile di oggi, venerdì 19 giugno, sono 47 le vittime del Covid-19 e 251 i nuovi positivi (ieri rispettivamente 66 e 333). Così il totale dei decessi è arrivato 34.561, mentre le persone che hanno contratto il virus da pandemia raggiungono quota 238.011. Tra gli attualmente positivi, 161 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 7 pazienti rispetto a ieri. 2.632 persone sono invece ricoverate con sintomi, con un decremento di 235 pazienti. 18.750 persone, pari all'87 per cento degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Questi i dati a fronte di un numero di tamponi sostanzialmente invariato.

