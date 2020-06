Coronavirus, il bollettino del 22 giugno conferma: contagi, decessi e ricoveri, la curva è calante

22 giugno 2020 a

In attesa della seconda ondata di coronavirus paventata per l'autunno in Lombardia, i dati del bollettino della Protezione civile confermano la curva calante dell'epidemia sia a livello nazionale sia nella regione-focolaio d'Italia. Scendono a quota 20.637 gli attualmente contagiati (-335) e anche i decessi sono in diminuzione (23, -1 rispetto a ieri). Si registrano 218 nuovi casi positivi (-6), per due terzi concentrati in Lombardia (143). I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono complessivamente 533; di questi 276 hanno lasciato i reparti d'ospedale dove erano stati ricoverati con sintomi (ne restano in cura 2.038), e 21 le terapie intensive su un totale di 127 pazienti ancora ricoverati. Lasciano l'isolamento domiciliare 38 pazienti mentre 18.472 restano ancora in quarantena.

