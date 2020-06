Novak Djokovic positivo al coronavirus? Pochi giorni fa, così in discoteca: il video della vergogna

23 giugno 2020 a

"Ho fatto il test e sono positivo al coronavirus, così come mia moglie Jelena mentre i nostri figli sono negativi”. A parlare è il tennista Novak Djokovic, numero 1 al mondo. Numerose sono così tornate le polemiche per la condotta dello stesso atleta: sono infatti spuntate le immagini del video della festa dove molto probabilmente il tennista serbo si sarebbe infettato. Discussioni che erano già avvenute per la prima tappa dell’Adria, il torneo tenutosi il primo week di giugno, giocato a Belgrado in un bagno di folla.

Alla fine delle due giornate di competizione, i protagonisti dell'esibizione voluta da Djokovic, inclusi Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Sascha Zverev e lo stesso Djokovic, hanno fatto le ore piccole ballando in una piccola discoteca di Belgrado. Il gruppo si esibisce in un “limbo” senza, ovviamente, il distanziamento sociale e tantomeno la mascherina.

